В Дмитрове отремонтировали психиатрическую больницу № 5

Психиатрическую больницу № 5 в Дмитрове капитально отремонтировали. Там обновили все инженерные сети, кровлю, вентиляцию, фасад, сантехнику и помещения.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, в больнице оборудовали маломестные палаты с отдельными санузлами. Также там установили новую технику.

«Мы продолжаем программу ремонтов учреждений здравоохранения. Необходимо создавать комфортные условия, как для пациентов, так и для медицинских работников. Сегодня после проведенного капитального ремонта прием пациентов возобновила Московская областная психиатрическая больница № 5», — сказал он.

В корпусе обустроили кабинеты терапевта, невролога, психолога, психотерапевта, ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ и физиотерапии.