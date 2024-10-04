Благоустройство улицы Лиры Никольской в Дмитрове завершится в середине октября

Работы по приведению в порядок улицы Лиры Никольской стартовали в Дмитрове. Завершить их специалисты планируют на ближайшей неделе.

Благоустройство улицы началось по инициативе главы округа Ильи Поночевного. Сейчас рабочие обустраивают тротуары в той части, где расположена школа искусств, а также делают парковку возле дома № 9. Ширина тротуара с асфальтовым покрытием составит от 1,2 до 1, 5 метра. Парковочные места предназначены как для жителей, так и для тех, кто приезжает в эту часть улицы.

Тротуар пройдет рядом с отелем «Четыре короны» и зданием школы искусств до Кропоткинской улицы. Знак «Жилая зона» при повороте на улицу Лиры Никольской с Пушкинской останется на месте.

Илья Поночевный рассказал, что после капремонта Дмитровской детской школы искусств, который выполнен в 2022 году, жители обратились к нему с просьбой благоустроить и улицу, на которой расположено здание образовательного учреждения. «Очень важно, чтобы дорога возле школы была не только красивой, но и безопасной для детей и взрослых, — подчеркнул руководитель муниципалитета.

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