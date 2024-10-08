В Дмитрове для школьников провели экскурсию в музей занимательных наук

Первый день каникул для учеников 7-х и 8-х классов Лицея №4 города Дмитров стал незабываемым благодаря поездке в Музей занимательных наук «Экспериментаниум». В сопровождении классных руководителей Марины Садовниковой, Анны Бургановой и Анны Тырловой юные исследователи окунулись в захватывающий мир физических процессов.

Для многих лицеистов это мероприятие стало первой возможностью на практике познакомиться с основами физики, которую они начали изучать в этом учебном году. В рамках экскурсии ребята стали участниками эксперимента, демонстрирующего природу звука как распространение упругих волн.

Особый интерес вызвал феномен «Комнаты под углом», который не только тренировал вестибулярный аппарат, но и позволил учащимся понять, как зрение может обманывать мозг. Также лицеисты изучили эффект «Наклонной комнаты», используемый в кино для создания визуальных иллюзий.

Не меньший восторг вызвал зал мыльных пузырей, где ребята смогли оказаться внутри огромного пузыря, а также зал водных экспериментов. Здесь участники наблюдали за эффектом морской волны и вибрациями водной поверхности при трении сосуда.

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