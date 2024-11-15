Дороги отремонтировали на улице Лиры Никольской в Дмитрове

Жители Дмитрова обратились с просьбой облагородить улицу рядом с детской школой искусств. После ремонта специалисты привели в порядок участок дороги и создали комфортную городскую среду.

Улицу Лиры Никольской обновили на отрезке от Пушкинской до Кропоткинской, протяженностью около двухсот метров. Здесь уложили новый асфальт, сделали тротуар шириной от двух с половиной до четырех метров и оборудовали две автомобильные парковки. Они предназначены как для местных жителей, так и для гостей, посещающих школу искусств, отель «Четыре короны» и другие объекты.

«Тротуары теперь удобны для пешеходов, парковочные места расположены рядом с ключевыми зданиями, что особенно важно для этой части города», — сказал заместитель главы округа Михаил Жуков.

Работы выполнили специалисты муниципального учреждения «Управление автомобильных дорог Дмитров», обеспечив комфорт и безопасность жителей.

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