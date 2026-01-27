В Дмитрове активно идет реконструкция моста через канал имени Москвы

В Дмитрове продолжается масштабная реконструкция моста через канал им. Москвы. В рамках проекта планируется построить новый мостовой переход и демонтировать старое сооружение. Министерство транспорта Подмосковья сообщило, что работы по контракту завершат в четвертом квартале 2029 года.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «В рамках строительства нового моста строители приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций. Монтировать мост будут уже укрупненными секциями, с предварительной сборкой конструкций на строительной площадке».

Общая длина моста составит более 210 метров, а его пролетное строение будет весить свыше 1,4 тыс. тонн. На данный момент уже выполнено устройство буронабивных свай, подпорных стен и формирование насыпей подходов к мосту с обоих берегов. Также идет переустройство инженерных сетей и вынос сетей связи и линий электропередачи из зоны строительства.

Реконструкция затронет участок протяженностью 3,3 км. Дорогу расширят до четырех полос движения, построят новый мост и двухполосный путепровод на месте нынешнего переезда через железнодорожные пути Савеловского направления МЖД. Это позволит водителям экономить до 40 минут в пути и улучшит качество жизни более чем для 80 тысяч жителей Дмитрова.