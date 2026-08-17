В ДК «Юность» деревни Березняки завершился ремонт

В Доме культуры «Юность», расположенном в деревне Березняки Сергиево-Посадского городского округа, завершился капитальный ремонт. В рамках муниципальной программы «Культура и туризм» обновили актовый зал, сцену и кровлю здания.

Работы проводились за счет средств местного бюджета, на них выделили 10 миллионов рублей. Дом культуры, построенный в 1983 году, является одним из крупнейших сельских культурных центров округа. Здесь занимаются более 770 воспитанников, работают 40 клубных формирований.

В ходе ремонта обновили одежду сцены, заменили кресла в зале, установили новое световое оборудование и механизм перемещения антрактно-раздвижного занавеса. Дом культуры получил современное звуковое и световое оснащение, включая консоли для управления светом, цифровой микшерный пульт, цифровой кроссовер, мультикор, активную акустическую систему, радиосистемы, генератор дыма и новые портьеры.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова осмотрела здание после ремонта. Она отметила, что есть небольшие недоработки со стороны подрядчика, которые он устранит в ближайшее время по гарантийным обязательствам. «По кровле — проблема, с которой ко мне обращались жители на выездной администрации, решена. Крыша отремонтирована, есть гарантия. Год покажет, насколько надежно. А вот по актовому залу — необходимо исправить недочеты», — отметила Оксана Ероханова.