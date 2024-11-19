Фестиваль «Песни огненных дорог» пройдет в Раменском 7 декабря

В Доме культуры имени Воровского состоится фестиваль военно-патриотической песни «Песни огненных дорог» имени Героя России Маргелова. Мероприятие направлено на поддержку военно-патриотической культуры и традиций в нашей стране.

Фестиваль проводится ежегодно и является значимым событием в Московской области. Он играет важную роль не только в патриотическом воспитании молодежи, но и в возрождении духовных ценностей. В этом году зрителей ждут уникальные выступления вокальных исполнителей и хоровых коллективов, которые исполнят произведения патриотической направленности. Все участники фестиваля обладают высоким творческим потенциалом, а их выступления всегда получают высокую оценку публики.

Конкурс проводится в два этапа. Заявки на участие можно подавать с 10 октября по 21 ноября 2024 года.

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