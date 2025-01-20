В девяти округах Подмосковья отремонтировали светофоры

Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели на улице Космонавтов в Дмитрове, на Силикатной улице в Подольске, на улице Андропова в Ступине, на улице Октябрьской Революции в Коломне, на улице Ленина в Лобне, а также на Новом бульваре в Долгопрудном, Степаньковском шоссе в Правдинском рабочем поселке и на дороге в Северном микрорайоне села Узуново.

Помимо этого, транспортные объекты привели в порядок на Жилинской улице в поселке городского типа Андреевка. В ведомстве подчеркнули, что подобные работы в Московской области проводят регулярно для обеспечения безопасности как водителей, так и пешеходов.