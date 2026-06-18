В детском центре «Светлячок» в Кашире идет капитальный ремонт

В центре детского творчества «Светлячок» в городе Кашире начался этап заливки бетонных конструкций у входов. В новых конструкциях будут предусмотрены пандусы для маломобильных граждан.

Фасадчики продолжают подготовку к финальной отделке фасада по технологии «мокрый фасад». Они демонтировали старую штукатурку и сейчас наносят и выравнивают слой цементной штукатурки. Через неделю рабочие приступят к завершающему этапу отделки фасада, который сохранит исторический цвет здания 1957 года постройки. Декоративные элементы будут выполнены из пенополиуретана.

Внутри здания завершается монтаж инженерных систем: работают электрики и специалисты по слаботочным системам. Продолжается отделка помещений: стены готовят под покраску, укладывают напольную плитку. Кровля уже прошла капитальный ремонт, а новые пластиковые окна установлены.

Руководитель проекта отметил, что работы идут согласно графику. На данный момент общая строительная готовность составляет 55%. На объекте задействованы 18 рабочих и один сотрудник инженерно-технического персонала, а также две единицы техники — экскаватор-погрузчик и самосвал.

Открыть обновленный «Светлячок» планируют к началу сентября.