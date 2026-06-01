В детском центре «Смена» стартует спартакиада для детей-инвалидов

В Всероссийском детском центре «Смена» с 28 мая по 17 июня 2026 года пройдет спартакиада школьных спортивных клубов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В соревнованиях примут участие победители региональных этапов — 22 команды из 15 регионов Российской Федерации.

Московскую область представят команды двух школьных спортивных клубов: «Старт» из школы №19 городского округа Коломна и «Олимп» из школы №9 городского округа Егорьевск. Цель соревнований — развитие физической культуры и спорта среди детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальная адаптация и интеграция в общество.

«Участие в спартакиаде позволяет школьникам с ограниченными возможностями здоровья проявить свои спортивные таланты, почувствовать командный дух и получить новые впечатления», — отметили в Министерстве образования Московской области.

Программа финального этапа спартакиады включает соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, спортивному многоборью, мини-футболу, шашкам и спортивному ориентированию. Для участников также подготовлены оздоровительные, образовательные и досуговые активности.