В детском саду «Вишенка» в Бронницах идет капитальный ремонт

В дошкольном отделении школы № 2 имени Тимофеева в городе Бронницы продолжается капитальный ремонт. Специалисты подрядной организации ООО «Стройтрест-22» приступили к отделке стен штукатуркой.

Сейчас строители демонтируют деревянные полы, старые стяжки и перегородки. Работы ведутся как в групповых помещениях, так и в пищеблоке. Параллельно специалисты устраняют устаревшую электропроводку. На данный момент на объекте заняты 12 человек, включая инженерно-технических работников.

Здание, построенное в 1980 году, имеет общую площадь 2238 квадратных метров. В ходе ремонта внутри заменят все инженерные сети, сантехнику, окна и двери. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Во все помещения, включая кухню, планируется завезти новую мебель и оборудование. Снаружи обновят фасад, кровлю и входные группы, а также благоустроят территорию вокруг детского сада.

На время ремонта воспитанников временно перевели в три других детских сада города. Занятия проходят в обычном режиме.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы за счет бюджетных средств при поддержке национального проекта «Семья». Открытие обновленного детского сада запланировано на сентябрь 2026 года.