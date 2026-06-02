В детском саду «Вишенка» идет капитальный ремонт

В дошкольном отделении школы № 2 имени Тимофеева в городе Бронницы, расположенном по адресу Комсомольский переулок, 30, продолжается капитальный ремонт. Готовность объекта на данный момент составляет 35%.

Строители активно работают над утеплением фасада и ремонтом кровли. Проводятся электромонтажные работы, замена стояков отопления, канализации и водопровода. Стены штукатурят и шпаклюют, завершается демонтаж старых окон и начинается установка новых.

На территории демонтировали старые веранды и малые архитектурные формы, выкорчевали деревья. Заместитель директора по дошкольному образованию Елена Зыскунова сообщила, что подрядчик получил порубочные билеты на 56 стволов. Рабочие занимаются выемкой грунта, обратной засыпкой, планировкой и укладкой нового дорожного покрытия, устанавливают бордюры.

Фасад детского сада будет отделан керамогранитом с использованием разноцветных решений. Помимо обновления здания, планируется завезти новую мебель и оборудование, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

На объекте работают 43 человека, один инженерно-технический работник и три единицы техники — каток, экскаватор и автокран. Ремонт проводится в рамках государственной программы при поддержке национального проекта «Семья». Открытие обновленного детского сада запланировано на сентябрь 2026 года.