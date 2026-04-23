Детский сад в поселке Загорянском капитально отремонтируют в этом году

В рамках государственной программы Московской области продолжается капитальный ремонт детского сада, который является отделением СОШ №21, в поселке Загорянский на улице Димитрова. На данный момент стройготовность объекта составляет 40%.

На объекте работают 40 человек и задействованы 2 единицы техники. Специалисты занимаются устройством кровли и фасадными работами. Внутри здания ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей, прокладка кабельных линий внутренней системы электроснабжения и слаботочных систем.

Общая площадь корпуса составляет 1473 квадратных метра. Он был построен в 1977 году.

В ходе капитального ремонта планируется обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери. Также будет проведена внутренняя отделка помещений, модернизация пищеблока и благоустройство прилегающей территории. В детский сад поставят современную мебель и оборудование.

Завершение работ на объекте запланировано на август 2026 года.