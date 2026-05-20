В детском саду в Подольске выполнили четверть капитального ремонта

В детском саду, расположенном на улице Подольской, 6А в городе Подольске, капитальный ремонт выполнен на 25 процентов. Рабочие приступили к демонтажу окон, начав со второго этажа. Параллельно ведутся работы по стяжке полов, штукатурке стен и монтажу новой электропроводки.

В подвале здания завершают демонтаж старых инженерных систем. В ближайшее время приступят к разборке кровли.

Начальник участка Антон Клейменов сообщил, что на территории детского сада начался демонтаж старых конструкций. К окончанию ремонта здесь появятся обновленные и благоустроенные места для прогулок и игр детей.

В здании будут заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения. В отремонтированных помещениях установят новую мебель и технику.

Работы выполняются в рамках программы капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья по национальному проекту «Семья».