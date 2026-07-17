В детском саду в Подольске идет капитальный ремонт

В дошкольном отделении № 2 на улице Кирова в Подольске полным ходом идет капитальный ремонт. Общая готовность объекта на данный момент составляет 70%.

Строители активно работают над благоустройством территории. Они начали устанавливать малые архитектурные формы на игровой площадке: монтируют стационарный стол со скамейками, уютный домик с лавочками и развивающую панель.

Также устанавливают яркие игровые модули: «Карету», «Пожарную машину», «Вертолет», «Машину сафари» и «Машину полицию». На территории появится просторная веранда со сплошным ограждением, скамейками и хозяйственным ящиком. Дополнением станет песочница с удобной открывающейся крышкой.

Параллельно продолжаются внутренние отделочные работы: специалисты выполняют шпаклевку стен и укладку плитки. В активной стадии находится монтаж эвакуационных лестниц.

Фасадные работы тоже в разгаре: завершается утепление, установка подсистемы и облицовка металлическими кассетами. Готовность фасада также оценивается в 70%.

Ведется прокладка инженерных сетей: систем водоотведения, отопления и водоснабжения. Продолжаются электромонтажные работы и установка слаботочных систем.

Начальник участка Павел Перминов подчеркнул, что на объекте ежедневно задействованы 73 рабочих, 5 инженерно-технических специалистов и одна единица техники.

В начале августа ожидается поставка мебели, кроватей и кухонного оборудования. Ремонт реализуется по государственной программе за счет средств бюджета Московской области. Полное завершение всех работ запланировано на сентябрь 2026 года.