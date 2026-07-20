В детском саду в Подольске идет капитальный ремонт

В подмосковном Подольске на улице Кирова, 53а продолжается капитальный ремонт детского сада при средней школе №12. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, готовность объекта превысила 70%.

Ремонт ведется в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте 85 рабочих, 4 единицы техники. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к детскому саду территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь дошкольного отделения составляет 1944,4 кв. м. В ходе капремонта специалисты проведут демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, покрасят стены, зальют и уложат пол, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует в 2026 году.