Детский сад при лицее №4 в Королеве капитально отремонтируют в этом году

В дошкольном отделении лицея №4 в городе Королев 25 февраля полным ходом идет подготовка к завершению капитального ремонта. Рабочие устанавливают новое ограждение вокруг трехкорпусного здания, собирают мебель и проверяют оборудование.

Внутри здания некоторые двери теперь открываются только изнутри или по специальному пропуску. Камеры видеонаблюдения следят за территорией. Системы отопления и вентиляции уже запущены, чтобы обеспечить комфортный микроклимат в группах.

Начальник участка Сиражутдин Сайпуев сообщил, что строительная часть работ уже завершена. Фасад и кровля полностью отремонтированы, в кабинетах уложен новый линолеум. Для безопасности детей установлены перила на пожарных лестницах и выходах из здания. Сейчас внутри и на территории работают 10 специалистов.

Детский сад был построен в 1956 году по одному из типовых проектов того времени. Капитальный ремонт начался в начале лета прошлого года и должен завершиться в первом квартале 2026 года.