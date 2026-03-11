В детском саду в Королеве проведут капитальный ремонт

Продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Гимназии №17» на проспекте Королева. Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступил к общестроительным работам.

В здании площадью более трех тысяч квадратных метров запланированы фасадные и кровельные работы, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей, проведение внутренних отделочных работ. Также в рамках ремонта закупят новую мебель и оборудование.

«На объекте работают 27 человек», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Дошкольное отделение посещают более 300 детей. После завершения ремонта оно станет современным, комфортным и безопасным образовательным пространством. Открыть его планируют до конца 2026 года.

Работы проведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».