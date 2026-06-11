В детском саду в Клину идет капитальный ремонт

В городе Клин, на Бородинском проезде, активно ведется капитальный ремонт детского сада. Строители работают одновременно по нескольким направлениям: внутри здания, на кровле и на фасаде.

По словам руководителя проекта Евгения Родионова, сейчас на стройке заняты сорок человек. Рабочие меняются, стройка идет без выходных. На данный момент общий процент готовности капремонта составляет шестьдесят пять процентов.

Капитального ремонта в детском саду не проводили с момента постройки — с 1964 года. Здание полностью обновят: установят игровое, спортивное, технологическое оборудование и мебель. Детский сад сможет принять сто человек.

В ближайшее время здесь начнут благоустройство территории: установят новые детские площадки, обустроят проезд для пожарной машины и проведут озеленение.

Капремонт завершат до первого сентября этого года. Обновление проходит в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».