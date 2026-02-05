В детском саду в Клинском районе начнут ремонт фасада в конце февраля

В дошкольном отделении гимназии имени Ушинского в городском округе Клин подходят к концу демонтажные работы. Специалисты готовятся к прокладке инженерных коммуникаций, отделке стен и потолков, а также возведению перегородок. В конце февраля они приступят к ремонту фасада здания.

«Есть стандарт ремонта школ и детских садов в регионе. Мы работаем по нему. Заказчик выбрал один из трех вариантов. Фасад детского сада будет светлым и матовым, его дополнят яркие вставки — оранжевый, зеленый и другие цвета», — пояснил руководитель проекта Евгений Родионов.

Здание детского сада не видело капитального ремонта с 1964 года. Строители полностью обновят его: отремонтируют кровлю, отделают внутренние помещения по современным стандартам, заменят окна. Внутри разместят игровое, спортивное, технологическое оборудование и мебель. На улице установят новые детские площадки и обустроят проезд для пожарной машины. После ремонта в детском саду смогут разместить 100 детей.

Завершить капитальный ремонт дошкольного отделения планируют в июне этого года. Строительные работы идут в соответствии с графиком.