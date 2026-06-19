В детском саду «Светлячок» в Егорьевске завершился ремонт пищеблока

В дошкольном отделении первой школы Егорьевска, детском саду «Светлячок», закончили ремонт пищеблока. Работы продолжались чуть больше месяца — с 27 апреля по 1 июня. За это время в помещении заменили плитку, потолок и освещение, установили яркие лампы. Повара уже приступили к работе и встретили первых воспитанников.

Шеф-повар Елена Агафонова, которая работает в этом дошкольном отделении много лет, отметила, что после ремонта стало намного светлее и уютнее. Полы легко моются, потолок светлый, лампы яркие — на кухне приятно находиться, говорит она.

Елена — настоящий старожил своего дела. Она работает поваром уже сорок лет, из них много лет — в этом детском саду. Начинала еще в школе, работала в первой, второй, третьей и тринадцатой школах, выезжала в лагеря. Свою работу она любит искренне и говорит, что ей приятно, когда дети кушают с аппетитом, когда они сыты и довольны.

Ремонт пищеблока стал своевременным обновлением, которое оценили и сотрудники, и маленькие воспитанники. Впереди — новые рабочие будни, но теперь в обновленном, светлом и уютном пространстве. Повара готовы радовать детей вкусной и здоровой едой.