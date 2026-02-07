В детском саду «Сказка» открылся обновленный бассейн

В городе Черноголовке после ремонта вновь заработал бассейн в детском саду «Сказка». Теперь дети в возрасте от 3 до 7 лет могут заниматься физкультурой и купаться в нем.

Старший воспитатель дошкольного отделения «Сказка» Наталья Дементьева рассказала, что рабочие заменили чашу бассейна, полностью отремонтировали туалет и уложили новые коммуникации.

Для детей организовали удобный вход в бассейн. Воспитанники сада перед началом занятия переодеваются в специальной зоне, затем по резиновым коврикам проходят к месту, где омывают ноги под напольными «фонтанчиками», и только после этого под присмотром инструктора подходят к бассейну. По завершении занятия они сушат головы новыми фенами и переодеваются в сухую одежду.

Перед каждым занятием дежурный врач детского сада осматривает детей на предмет кожных заболеваний. Для допуска к тренировкам родители должны предоставить справку о прохождении медосмотра.