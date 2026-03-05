В детском саду школы №16 на улице Космонавтов завершится капремонт в 2026 году

В здании детского сада школы №16, расположенном на улице Космонавтов, продолжаются ремонтные работы. На данный момент готовность объекта составляет 35%. Подрядчик уже приступил к отделочным работам: строители монтируют батареи, устанавливают дверные проемы и делают теплые полы.

В ходе капитального ремонта в здании детского сада планируют заменить инженерные коммуникации, обновить фасад, кровлю и входную группу. Также будут установлены новые оконные блоки, двери и сантехника. В помещениях утеплят и покрасят стены, уложат новые полы и модернизируют освещение.

На финальном этапе работ в детский сад завезут новую мебель и оборудование. Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».