В детском саду Серпухова установят противопожарные двери

В детском саду № 51 «Центр детства» при школе № 19 имени Романа Катасонова в городе Серпухов ведется установка новых противопожарных входных дверей. Об этом сообщил начальник участка ООО «СтройИнвест» Игорь Лупашин.

Противопожарные двери будут вести из помещений групп прямо во двор. Открытие замков будет срабатывать по сигналу с датчика в случае пожарной тревоги. В остальное время двери будут закрыты.

Игорь Лупашин подчеркнул, что расположение пожарных выходов в здании ранее было другим. Новый проект полностью соответствует современным требованиям противопожарной безопасности.

Завершить ремонт планируют в третьем квартале 2026 года. Капитальный ремонт здания детского сада 1993 года постройки ведется по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».