В детском саду Серпухова продолжается капитальный ремонт

В Серпухове в детском саду «Ласточка» строители сфокусировались на внутренних работах по капитальному ремонту из-за наступивших холодов. Об этом заявил руководитель проекта «Стройинвест» Александр Агапов.

По его словам, сейчас в помещениях трудятся 27 специалистов, включая электриков-слаботочников и отделочников-плиточников.

Рабочие уже выполнили демонтаж старых конструкций, заменили оконные блоки, сделали новую кровлю и возвели межкомнатные перегородки. Впереди — замена инженерных коммуникаций, монтаж вентиляционных коробов, утепление и покраска стен, устройство полов, установка новых дверей и осветительных приборов. Также планируется модернизация пищеблока и установка новой мебели и оборудования.

Общая площадь здания составляет 2 943,2 квадратных метра. Ремонтные работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Открытие обновленного детского сада запланировано на 1 сентября 2026 года.