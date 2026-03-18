В детском саду Серпухова появится новая опция благодаря капитальному ремонту

В детском саду № 51 «Центр детства» при школе № 19 имени Романа Катасонова в городе Серпухове идет капитальный ремонт. Строители обустраивают собственную буфетную зону в каждой группе.

Начальник участка ООО «СтройИнвест» Игорь Лупашин отметил, что это новая опция, которая появится благодаря капитальному ремонту. Воспитатели будут приносить готовую еду из пищеблока в группу и в отдельной комнате раздавать порции детям. Всего планируется оборудовать 12 таких комнат по числу групп.

Помещения отделывают кафельной плиткой, в одном из них уже установили алюминиевые двери. Рабочие продолжают устанавливать внутренние двери, заканчивают монтаж вентиляции и слаботочных систем, а также укладывают плитку на полах.

На объекте работают 48 человек, завершить ремонт планируют в третьем квартале 2026 года. Капитальный ремонт здания детского сада 1993 года постройки ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».