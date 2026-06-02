В детском саду при гимназии №17 в Королеве идет капитальный ремонт

В детском саду при гимназии №17 городского округа Королев активно ведется капитальный ремонт. На площадке трудятся более сорока человек, и работы идут сразу по нескольким направлениям.

На данный момент кровлю обновили на семьдесят процентов: демонтировали старое покрытие, и почти уложен новый «пирог». На втором этаже шпаклевку стен и коридоров практически завершили, стяжка полов готова на восемьдесят процентов. После этого бригада перешла на первый этаж. Внутри уже смонтировали новые радиаторы и укрепили дверные и оконные проемы.

Начальник участка Владимир Боронзенцев рассказал, что снаружи разобрали старое крыльцо и параллельно возводят отмостки для отвода воды от фундамента. На фасаде установили леса, стены обрабатывают составом от грибка и плесени, монтируют кронштейны под утеплитель — материал уже на объекте.

Окна на девяносто пять процентов заменили на пластиковые. Осталось дождаться специальных противопожарных конструкций — их поставка ожидается на этой неделе.