В детском саду поселка Мечниково завершается капитальный ремонт

В детском саду №18 в поселке Мечниково полным ходом идет капитальный ремонт. Уже к 1 сентября воспитанники вернутся в обновленное здание.

Основные строительные работы уже выполнены. Сейчас подрядчики переходят к внутренней отделке помещений. «Мы закончили все общестроительные работы и приступаем к финишной отделке. Сейчас облицовываем ступени, шпаклюем стены, уже завтра начнем их красить. Через неделю приступим к монтажу подвесных потолков», — рассказал начальник участка компании «НТ Групп» Александр Кнестяпин.

Параллельно с работами в здании преображается и территория вокруг детского сада. Рабочие устанавливают наружное освещение, монтируют системы видеонаблюдения и комплекс «Безопасный регион».

Практически завершены и инженерные коммуникации. Уже смонтированы системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Их готовность составляет около 70–80 процентов.

Ежедневно на объекте трудятся 32 специалиста. На площадке задействованы четыре единицы техники. Темпы работ позволяют строителям с уверенностью говорить о том, что обновленный детский сад будет открыт к 1 сентября.