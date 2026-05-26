В детском саду поселка Мечниково близится к середине ремонт

В детском саду №18 в поселке Мечниково проходит ремонт, который уже достиг стадии готовности в 55%. На данный момент на объекте заняты 35 рабочих, два инженера и одна единица техники.

Руководитель проекта Сергей Ломов сообщил, что работы ведутся одновременно на всех этажах. На первом этаже идет активная стадия ремонта: рабочие монтируют кабели, шпаклюют стены, вставляют окна, делают полы, кладут плитку и собирают системы отопления с вентиляцией.

На втором этаже выполняются аналогичные работы, за исключением укладки полов и установки окон, которые запланированы на более поздний срок. В подвале здания прокладывают трубы для систем отопления и водоснабжения. Снаружи рабочие устанавливают фасадные кассеты и откосы.

Особое внимание уделяется обновлению инженерных систем: электропроводки, слаботочных сетей, отопления и вентиляции. Везде, где это необходимо, уже уложена плитка и зашпаклеваны стены под покраску.

Ремонтные работы ведутся без выходных. Подрядчик заверил, что к сентябрю детский сад будет готов принять детей в обновленном виде.