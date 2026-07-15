В детском саду №5 в Воскресенске продолжается капитальный ремонт

Капитальный ремонт детского сада №5 на Московской улице в городском округе Воскресенск выполнен более чем на 60%. На данный момент на объекте ведутся фасадные работы.

По словам представителя компании-подрядчика «СК Молния» Максима Головкина, на фасаде идет укладка керамической плитки. В самом здании проводится финишная внутренняя отделка. Рабочие занимаются укладкой плитки, финишной шпаклевкой и ошкуриванием стен. Кроме того, ведется прокладка инженерных сетей, устанавливаются электрические щиты.

Подрядчик утвердил с заказчиком цветовую палитру стен по стандарту RAL, необходимые краски уже заказаны. Как только материал будет поставлен, начнется окрашивание помещений.

Всего на объекте задействованы 25 человек.