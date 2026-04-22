В детском саду № 34 в Больших Вяземах идет капитальный ремонт

В поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа продолжается капитальный ремонт двухэтажного здания детского сада №34. Работы ведутся как внутри, так и снаружи здания.

Начальник участка компании «Профтехстрой» Александр Шевченко сообщил, что на крыше идут кровельные работы: демонтируют часть кровли под разуклонку и делают оклеечную гидроизоляцию. Рабочие выкладывают вентиляционные короба из кирпича, которые затем накроют жестяными козырьками. Фановые стояки канализационных труб уже выведены для отведения запахов из системы.

Снаружи подрядчик монтирует вентилируемый фасад, большая часть работ выполнена. Параллельно строители оборудуют входные группы (всего их будет пять) и устанавливают двери.

Внутри корпуса прокладывают инженерные системы: электросети, отопление, горячее и холодное водоснабжение. Система канализации уже готова, осталось установить санфаянс и подключить его к водоснабжению и водоотведению. Рабочие готовятся к стяжке полов, выравнивая поверхность керамзитом.

После обновления кровли, фасада, монтажа инженерных сетей и отделочных работ внутри здания планируется установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Затем благоустроят территорию вокруг учреждения.

Общая площадь корпуса — 800 квадратных метров. Детский сад рассчитан на 140 детей в шести группах. Завершить капитальный ремонт подрядчик должен в 2026 году.