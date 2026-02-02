Детский сад № 18 в поселке Мечниково отремонтируют к сентябрю

В поселке Мечниково городского округа Красногорск продолжается капитальный ремонт детского сада № 18. Подрядная организация завершает демонтаж и активно приступает к общестроительным и отделочным работам.

Начальник участка компании «М-МТ-групп» Александр Кнестяпин сообщил, что основные подготовительные этапы уже позади. «С 1 декабря мы выполнили демонтаж почти на 90%, кирпичные перегородки также завершены примерно на 90%. Сейчас идут штукатурные и кровельные работы», — отметил он.

На кровле завершается первый слой гидроизоляции, во всех блоках выполнены утепление и стяжки. Готовность кровли составляет около 60%. В ближайшее время подрядчик приступит к обновлению инженерных сетей.

В работах задействованы 33 специалиста и две единицы техники. В рамках капитального ремонта также обновят фасад, системы безопасности и благоустроят прилегающую территорию. Ожидается, что дети смогут вернуться в обновленный детский сад не позднее 1 сентября.