В детском саду № 5 в Воскресенске идет капитальный ремонт

В здании детского сада № 5, расположенного на улице Московской в городском округе Воскресенск, продолжается капитальный ремонт. На данный момент работы выполнены на 60%.

На объекте ведутся фасадные и внутренние работы. «Сейчас происходят установка направляющих и облицовка плиткой фасада», — рассказал представитель компании-подрядчика «СК Молния» Максим Головкин.

В здании также прокладываются внутренние инженерные и слаботочные сети, устанавливаются канализация, холодное и горячее водоснабжение, а также система отопления. Рабочие занимаются внутренней отделкой помещений: укладывают плитку и шпаклюют стены.

Всего в ремонте участвуют 25 человек. Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья». Завершить ремонт и сдать обновленное здание планируют в сентябре.