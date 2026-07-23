Детский сад № 21 в Щелкове капитально отремонтируют в этом году
В поселке Загорянский городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт здания детского сада № 21. Общая строительная готовность объекта достигла 83%, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Ежедневно на объекте трудятся более 35 человек. Рабочие завершают фасадные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются монтажом инженерных коммуникаций и благоустройством прилегающей территории.
В здании детского сада, общей площадью 1 473 квадратных метра, строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проведут во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания.
Открыть обновленный детский сад планируется в 2026 году.