В детском саду «Незабудка» в Белоозерском продолжается капитальный ремонт

По словам начальника участка компании-подрядчика «СК Молния» Алексея Ушкова, сейчас рабочие занимаются устройством гидроизоляционного пирога кровли — это послойный монтаж изоляционных материалов.

На первом и втором этажах уже сделана финишная шпаклевка под покраску. На втором этаже готовы стяжки, подготовлены полы под укладку линолеума. На всех этажах на 80% выполнены электромонтажные работы, также ведутся слаботочные работы.

Всего на объекте работают 8 человек и один экскаватор-погрузчик. Завершить ремонт и сдать детский сад планируется к 1 сентября.