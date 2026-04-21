В детском саду «Незабудка» в Белоозерском идет капитальный ремонт

В городском округе Воскресенск, на Молодежной улице в городе Белоозерский, продолжается масштабное обновление детского сада «Незабудка», который является дошкольным отделением лицея №23.

Начальник участка ООО «СК Молния» Алексей Ушков сообщил, что работы ведутся одновременно внутри здания и на прилегающей территории. На объекте задействовано 15 рабочих и трактор.

Внутри здания специалисты штукатурят и шпаклюют стены, занимаются электромонтажом и слаботочными системами. Старые окна демонтировали, идет закупка новых оконных блоков из ПВХ. Строители также приступили к ремонту мягкой кровли. Параллельно на участке меняют канализационные трубы.

Здание площадью около 1170 квадратных метров полностью преобразится. Фасад будет выполнен по системе «мокрый фасад» и станет разноцветным. Заменят все инженерные системы, окна, двери и сантехнику. Установят новую мебель и модернизируют пищеблок.

На территории проведут комплексное благоустройство: заменят малые архитектурные формы, установят детские теневые навесы и обновят ограждение.

Работы проводят в рамках государственной программы за счет бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт планируют до 1 сентября 2026 года.