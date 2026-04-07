В детском саду Наро-Фоминска продолжается капитальный ремонт

В детском саду, расположенном на улице Школьная в городе Наро-Фоминск, продолжаются работы по капитальному ремонту. На первом этаже здания, которое является отделением школы №7, сегодня залили фундамент под будущие перегородки. В ближайшее время строители приступят к их возведению.

На втором этаже перегородки уже готовы, и после завершения мелких работ здесь начнется штукатурка. Ранее на объекте уже выполнили демонтаж старой штукатурки, заделали ненужные проемы и смонтировали отопительную систему.

Параллельно идет демонтаж старой шиферной кровли — снята уже половина крыши. После полного разбора приступят к установке новой кровли в соответствии с проектом.

Производитель работ Ибрагим Ахматханов сообщил, что проблемы с поставкой материалов отсутствуют и все идет по графику. Несмотря на дождь, работы не останавливаются. Завершение капитального ремонта запланировано на 1 сентября.