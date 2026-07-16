В детском саду на улице Коммунистической продолжается масштабный ремонт

На улице Коммунистической продолжается капитальный ремонт здания детского сада. Строительная готовность уже превысила 50%.

На объекте активно ведутся отделочные работы. Снаружи специалисты утепляют здание и обшивают его вентилируемым фасадом. Кровельные и гидроизоляционные работы уже полностью завершены. Также специалисты провели остекление и установили системы отопления, подключив новые батареи.

В результате капитального ремонта в здании детского сада будут заменены все инженерные коммуникации и сантехника. Кроме того, планируется модернизация пищеблока, замена оборудования и мебели на новые.

Ремонтные работы проходят на площади 1711 квадратных метров силами 24 рабочих. Открытие детского сада запланировано на 2026 год.