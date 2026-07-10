В детском саду на Школьной в Наро-Фоминске активно ведутся работы

В детском саду на улице Школьной в Наро-Фоминске кипит работа. Подрядчик стремится завершить все запланированные мероприятия к 1 сентября.

На данный момент кровельные работы полностью выполнены: установлены водосточная система, карнизы, снегоудержатели и вытяжки. Это позволит не прерывать внутреннюю отделку даже при неблагоприятных погодных условиях.

Параллельно идет подготовка фасада. Стены уже утеплены и готовы к облицовке алюминиевыми кассетами. Руководитель проекта Ибрагим Ахметханов пояснил, что этот материал придаст зданию современный вид и поможет сохранить тепло.

Внутри здания также ведутся активные работы. Стены оштукатурены, установлены радиаторы и смонтировано отопление. Строители приступили к бетонированию полов на первом и втором этажах. Завершить эти работы планируется до конца месяца по всему зданию.

Одновременно другая бригада заканчивает монтаж инженерных систем и разводку электрики. Благодаря параллельному проведению всех этапов работ удается укладываться в график.