В детском саду «Лучик» внедряются интерактивные панели

В детском саду «Лучик», который является структурным подразделением Свердловской школы №2 в городском округе Лосино-Петровский, активно внедряются современные интерактивные панели.

По словам заместителя директора Свердловской школы №2 по дошкольному отделению Светланы Дорониной, панели оснащены сенсорным экраном и могут управляться как руками, так и стилусом. Оборудование предназначено для детей старшего возраста. Они используют панели для просмотра познавательных видео и развития когнитивных функций как во время свободной деятельности, так и на занятиях.

«Эта панель предлагает решение логических задач, кроссвордов, разнообразных интерактивных игр. Воспитатели используют их для демонстрации познавательного контента, презентаций, обучающих фильмов. Детям очень нравятся, они хорошо играют, смотрят, занимаются», — рассказала Светлана Викторовна.

Главное преимущество использования панелей заключается в повышении мотивации детей к занятиям. Дошкольники не пассивно слушают, а принимают непосредственное участие в образовательном процессе и вовлекаются в игровую деятельность.

При использовании оборудования строго соблюдаются санитарные нормы и правила. Согласно требованиям СанПиН, для детей старшего дошкольного возраста продолжительность непрерывного использования интерактивной панели не должна превышать 7 минут.

В настоящее время в детском саду установлено шесть интерактивных панелей. Мультимедийные установки необходимы для реализации проекта «Предшкола». В планах у руководства — оснастить такими панелями каждую группу.