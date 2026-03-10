В детском саду «Ласточка» завершается капитальный ремонт

В детском саду «Ласточка», расположенном по адресу: город Серпухов, улица Космонавтов, дом 18, идет активная стадия капитального ремонта. Строители готовят полы под укладку линолеума и заканчивают монтаж подвесных потолков. На объекте работают 23 специалиста: отделочники, электрики, слаботочники и подсобные рабочие.

По словам начальника участка ООО «СтройИнвест» Андрея Устеменко, параллельно с монтажом подвесных потолков рабочие устанавливают электросветильники и двери на первом и втором этажах. Следующим этапом станет окрашивание поверхностей вторым слоем и укладка линолеума во всех комнатах.

Здание детского сада было построено в 1985 году. Ремонтные работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Завершение ремонта запланировано на 1 сентября 2026 года. На время ремонтных работ воспитанников распределили в ближайшие детские сады микрорайона.