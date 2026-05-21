В детском саду «Ласточка» устанавливают систему удаленного освещения

Начальник участка ООО «Стройинвест» Андрей Устеменко отметил, что отсюда охранник сможет регулировать освещение во всех коридорах здания. Специалисты устанавливают систему удаленного освещения, которая позволит охраннику включать свет во всем здании прямо из своего помещения, когда нет другого персонала.

Кроме того, в комнате охраны будет сосредоточено управление всеми ключевыми системами: пожарной безопасностью, камерами «Безопасного региона» и общим видеонаблюдением.

Здание построено в 1985 году, работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Завершить работы по оснащению комнаты охраны подрядчик планирует до конца мая. Обновленный детский сад примет своих воспитанников 1 сентября 2026 года. На время ремонта 160 детей распределили в ближайшие сады микрорайона.