В детском саду «Ласточка» начались фасадные работы

В городе Серпухове на улице Космонавтов, 18 строители приступили к первому этапу обновления фасада детского сада «Ласточка». Здесь начали утеплять стены, рассказал начальник участка ООО «СтройИнвест» Андрей Устеменко.

По его словам, бригада из восьми рабочих завершает установку строительных лесов по всему периметру здания. Площадь фасада составляет 1 550 квадратных метров. На некоторых участках уже монтируют утеплитель на основе минеральной ваты толщиной 150 миллиметров. Затем поверх утеплителя наложат двойной слой армирования и завершат работу декоративной отделкой.

Перед началом фасадных работ в стенах пробили пять аварийных дверных проемов — четыре из групп и один из спортзала. В проемах уже установили двери и залили бетонные монолитные выходы, цоколи которых отделают керамической плиткой. Завершат работы возведением металлических козырьков над выходами.

Все фасадные работы планируют завершить до конца апреля. Здание построено в 1985 году, работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Своих воспитанников обновленный детский сад встретит 1 сентября 2026 года. На время ремонта их распределили в ближайшие сады микрорайона.