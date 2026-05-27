В детском саду «Ласточка» идет установка перил

В городском округе Серпухов в детском саду «Ласточка» активно ведутся работы по монтажу перил на лестничных маршах между первым и вторым этажами.

По словам начальника участка ООО «Стройинвест» Андрея Устеменко, две лестничные клетки уже готовы, осталось сделать монтаж еще на двух. Он отметил, что перила для детских учреждений отличаются большей высотой и плотностью наполнения ограждения. Их комплектуют двумя дополнительными поручнями, чтобы лестница была удобной для детей разного возраста. Перила сделаны из нержавеющей стали, что делает конструкции более надежными, гигиеничными и неприхотливыми.

Завершить монтаж перил строители планируют через неделю. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с национальным проектом «Молодежь и дети».

Своих воспитанников обновленный детский сад примет 1 сентября 2026 года. На время ремонта 160 детей распределили в ближайшие сады микрорайона.