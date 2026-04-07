В детском саду Каширы продолжается капитальный ремонт

В Кашире на улице Вахрушева, 16к1, активно идет капитальный ремонт детского сада. На данный момент установка новых пластиковых окон выполнена на 90%. С правой стороны здания полностью готовы металлические конструкции для пожарных лестниц, осталось лишь установить ступени и перила.

С левого крыла здания ведутся сварочные работы, металлоконструкции там готовы на 60%. Специалисты подготавливают поверхность для монтажа вентилируемого фасада из фиброцементных плит. Также рабочие приступили к устройству кровли над переходом между корпусами детского сада и одноэтажными помещениями.

Внутри здания сотрудники подрядной организации проводят отделочные работы: шпатлюют стены, укладывают плитку в санузлах. В помещениях, где будут размещаться дети, обустроили теплые полы и полностью выполнили стяжку. Кроме того, прокладываются инженерные системы: электрики делают разводку сетей по помещениям, сантехники монтируют систему водоснабжения и канализации.

Руководитель проекта Артур Бекмухамедов отметил, что сейчас на объекте работает 50 человек и 2 единицы техники: манипулятор и экскаватор-погрузчик. Общая строительная готовность составляет 35%. Работы идут согласно графику и будут завершены в августе этого года.

В ближайшее время на территории дошкольного образовательного учреждения начнутся земляные работы для последующего благоустройства. Здесь появится новое асфальтовое покрытие, детские площадки и малые архитектурные формы.