В детском саду гимназии №17 в Королеве идет капитальный ремонт

В детском саду гимназии №17 на проспекте Королева в городе Королев активно ведется капитальный ремонт. Здание заметно преобразилось: фасад обновлен на 85%, рабочие снимают леса и переходят к завершающей стадии отделки. Кровлю полностью заменили, подготовив ее к любым погодным условиям.

Внутри детского сада также кипит работа. Сейчас на объекте трудятся 60 человек — почти вдвое больше, чем неделю назад. Рабочие шпаклюют стены, тянут проводку, меняют трубы и вентиляцию. В подвале уже кладут плитку, на втором этаже залили стяжку — идет подготовка под чистовой пол.

На улице уже можно увидеть, каким будет садик после открытия. Установлен металлический каркас пандуса для мам с колясками и маломобильных групп, скоро появятся и навесы.

Начальник участка Владимир Борозенцев подчеркнул, что работы идут по графику и без отставаний. Детей планируют принять в этом учебном году, как и было запланировано.