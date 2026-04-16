В детском саду Дзержинска идет масштабный ремонт

В дошкольном отделении лицея №3 в городе Дзержинский полным ходом идет ремонт. Здание будущего детского сада активно преображается: строители приступили к внутренней отделке и взялись за самый сложный участок — крышу.

Старое покрытие демонтировали, теперь устанавливают металлоконструкции для выхода инженерных систем. Затем приступят к монтажу утеплителя и финишного покрытия. Перегородки почти готовы: на первом этаже работы выполнены полностью, на втором — на 90%. Рабочие штукатурят стены, первый этаж готов на 80%, скоро начнут работу на втором.

На объект привезли все необходимое для внутренних коммуникаций. В подвале уже прокладывают трубы водопровода и канализации. На следующей неделе начнут устанавливать новые окна и монтировать вентилируемый фасад.

После ремонта здание станет современным и безопасным местом для детей, соответствующим последним требованиям и строительным нормам. В детском саду будут музыкальный и спортивный залы, полноценный пищеблок, обновленные теневые навесы для прогулок, благоустроенная прилегающая территория с устройством пожарного проезда.

Сейчас на объекте трудятся 27 человек. Ремонт планируют завершить в сентябре 2026 года, и уже в новом учебном году обновленный детский сад откроет двери для юных жителей Дзержинского.