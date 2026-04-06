В детской школе искусств Дубны появились уникальные портреты композиторов

В детской школе искусств города Дубна после капитального ремонта появились необычные портреты великих композиторов. Стены учреждения украсили работы, которые кажутся зашифрованными партитурами: черты лиц художников-классиков сформированы из нот, скрипичных ключей и других музыкальных символов.

Портреты подарил Объединенный институт ядерных исследований в честь обновления здания. Всего в коллекции 11 работ, среди которых изображения Петра Чайковского, Йозефа Гайдна, Георга Фридриха Генделя, Рихарда Вагнера, Иоганна Штраусса и Джузеппе Верди.

«Подобного мы нигде не видели. Эффект просто ошеломляющий. Видно, что это сделал человек, глубоко понимающий музыку — с юмором, с тонкостью, это великолепно», — поделилась впечатлениями директор детской школы искусств Татьяна Дементьева.

Автор работ — художник Светлана Богатырь, чье творчество сложно спутать с чем-то другим. Ее образы требуют внимательного рассмотрения и позволяют открывать новые детали при каждом взгляде.