В детской музыкальной школе Королева открылся класс виолончели

В детской музыкальной школе городского округа Королев открылся класс виолончели. Теперь юные музыканты смогут осваивать этот струнный инструмент в обновленных классах под руководством опытных педагогов.

Новое здание школы на улице М. И. Тихонравова, 19А, открыли в сентябре 2024 года по государственной программе Московской области. Школа рассчитана на 600 мест, ее общая площадь составляет 2 582 квадратных метра. В здании оборудовано 26 учебных классов, 5 аудиторий, 2 репетиционных зала и концертный зал на 120 мест. Все помещения оснащены современным оборудованием и инструментами, создана безбарьерная среда.

Коллектив школы насчитывает 70 человек, из них 45 педагогов. У всех профильное образование, 90 % имеют высшую и первую квалификационную категорию. Три преподавателя удостоены почетных званий.

Директор школы Оксана Гертер отметила: «Открытие класса виолончели — важный этап для нашей школы. Мы стремимся, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе».

С 1 сентября 2026 года школа примет 680 учеников по 8 направлениям. Там будут реализовываться программы «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные», «Струнные инструменты», «Музыкальный фольклор», «Сольное эстрадное пение», «Изобразительное искусство», «Искусство театра» и «Раннее развитие» (с полутора лет).