В детской больнице МОЦОМД начнут лечить пациентов с редкими заболеваниями

Лечение орфанных и редких болезней требует ранней диагностики, психологической поддержки и специализированной помощи. Методы исследований должны быть современными, чтобы упростить сложный и многоэтапный процесс. Пациентов со сложными заболеваниями начнут лечить в детской больнице МОЦОМД, сообщили в подмосковном Минздраве.

Сейчас в ревматологическом отделении медучреждения терапию получают семь пациентов с орфанными заболеваниями.

«Основным направлением в лечении таких заболеваний является разработка таргетных (биологических) препаратов, направленных на устранение или смягчение основных механизмов развития болезни. Эти препараты часто разрабатываются на основе глубокого понимания генетических и молекулярных основ заболевания и помогают поддерживать уровень жизни пациента», — рассказала заведующая ревматологическим отделением детской больницы МОЦОМД Юлия Котова.

Такие лекарства труднодоступны. Для их получения МОЦОМД сотрудничает с научно-исследовательскими институтами и центрами. В финансировании препаратов участвует фонд «Круг добра».

Для начала лечения редкого заболевания у ребенка необходимо обратиться в Консультативно-диагностический центр МОЦОМД. Прием ведется по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00. Для визита необходимо направление от врача-педиатра.